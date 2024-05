Volley SERIE D: GARA DUE DEI PLAYOFF. L’Ariete cede in casa di Migliarino

L’Ariete perde gara due. Lotta la squadra di Picchi nei playoff del campionato di serie D ma questa volta la rimonta non riesce. Dopo il magnifico successo in rimonta contro Montevarchi, Prato cede in casa di Migliarino. Del resto che sarebbe stata una gara complessa lo si sapeva fin dalla vigilia.

La Fenice ha vinto il suo girone di regular season e ha approcciato il girone di playoff da favorita. L’Ariete, però, ha lottato, ha rimontato l’iniziale set di svantaggio e ha perso di misura i due parziali finali. Insomma, la differenza tra le due squadre è stata tutt’altro che abissale e al ritorno Prato può provarci. Prossimo impegno oggi in casa di Montevarchi.

Questa la classifica: Fenice Migliarino 3; Ariete Pvp 2; Montevarchi 1. Questi invece i parziali del match di Migliarino: 25-23; 23-25; 25-21; 25-19. La rosa dell’Ariete: Querci, Ricci, Massai, Torri, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi.