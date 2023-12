Volley SERIE D. La capolista Futura all’esame Voltri

Trasferta da non sottovalutare per la capolista Futura Ceparana (D maschile) domani alle 20 a Genova Voltri contro l’ostico Sant’Antonio, quinta forza del girone. "Di fronte avremo una formazione da risultati altalenanti – spiega il ds Senesi – ma che nell’ ultimo turno ha battuto l’ex capolista. Noi siamo al completo e ce la giocheremo". Le altre gare: Cus Genova-Sabazia, Volley Uscio-Colombo, Alassio-Admo, Acli Santa Sabina-Albisola e Villaggio-M.R. Sabina.

SERIE D FEMMINILE

In campo femminile il Lunezia gioca stasera alle 21 a Genova Sestri contro la Normac. "Squadra giovane e alla nostra portata – precisa coach Menconi – proveremo a portare a casa un importante successo". Match complicato per la Rainbow domani alle 20 sarà ospite del Genova Volley terzo in classifica. Le altre gare: Tigullio-Carasco, Audax Quinto-Volley Scrivia e Paladonbosco-Cus Genova.