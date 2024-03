Volley Serie D. Per la Vaneton stasera anticipo di alta classifica

I campionati passeranno quasi tutti da play-off e play-out e dunque le squadre stanno cercando di raccogliere punti fondamentali in queste ultime gare di regular season per raggiungere gli obiettivi. Tutte le reggiane di Serie B e C giocano sabato (esclusa l’Ama maschile che riposa), mentre buona parte della Serie D scende in campo domani.

In D maschile c’è però un anticipo oggi che riguarda l’alta classifica. Nel girone A, alla Pertini alle 21, si affrontano Vaneton Interclays (38 punti)-Mio Volley (31), gara che si preannuncia equilbrata.

Domani, alle 21 alla Moro, Volley Tricolore (9)-Scandiano (43), derby che pare segnato. Alle 21, chiude Cus Parma (9)-Pieve Volley (34), con i reggiani attesi a un chiaro successo. Nel girone B, gioca domani anche la Bassa Reggiana Volley Almet Luzzara (37), alle 21,15 sul difficile terreno di Modena Est (26).

Tra le ragazze, nel girone A, ecco le partite di domani: alle 21 alla Pertini, Vaneton Limpia (29)-Volley Piacenza (34); a Piacenza alle 21, Piace Volley (15)-Fortlan Dibi (33). Sabato alle 18,45 alla palestra ex Artigianelli, derby tra la Reggiana Pallavolo Femminile (3) e L’Arena (21). Nel girone B, infine, due gare esterne domani per le formazioni reggiane: l’Everton (6) gioca a Villanova di Modena contro la Pol. 4 Ville (18), mentre la Renusi Fabbrico (34) rende visita alle 21,30 al Marano (43), squadra seconda in classifica. Sabato, invece, la capolista Poliespanse Correggio (44) gioca a Modena alle 21 contro l’Invicta (29). A Carpi alle 18,30 si gioca Mondial Quartirolo (10)-Ama (26) e alle 21 Univolley Carpi (8)-Saturno Guastalla (40).

c.l.