Volley Serie Rainbow chiede strada allo Scrivia. Trasferta difficile per il Ceparana a Genova

Sfida complicata per la Pallavolo Futura che nella nona giornata nel campionato di D maschile sarà ospite del Colombo Genova, attuale quarta forza del girone e distante soli due punti dalla vetta. Teatro dell’incontro sarà l’Istituto Nautico ’San Giorgio’ in Calata Darsena dove stasera alle ore 20.45 i ceparanesi proveranno a mettere a segno un colpo importante per migliorare il proprio sesto posto in classifica. "Affronteremo una squadra di vertice - spiega il ds Senesi – e lo faremo dopo la bella vittoria della scorsa settimana. Rientrerà il palleggiatore Mangora, anche se probabilmente giocherà in quel ruolo il giovane Adesso, mentre sarà ancora out il libero Steni. Ci sonotutti gli elementi per fare una buona partita". Le altre sfide saranno: Sabazia-M.R. S. Sabina, Albisola-Sant’Antonio, Alassio, Adc Villaggio, Santa Sabina-Cis e Admo-Rapallo.

Sul fronte femminile si alzerà il sipario sul girone di ritorno con la vicecapolista Rainbow Volley La Spezia impegnata in esterna contro il Volley Scrivia. La gara si disputerà questa sera alle 20 alla palestra di Busalla senza la schiacciatrice Albertini e il centrale Rossi. Trasferta anche per il Lunezia Volley che oggi alle ore 19.30 al palazzetto ’Se.di’ di Genova Quarto dovrà vedersela contro l’Audax Quinto. Assente la Montemagni, impegnata con la formazione di serie C. Spazio quindi alle under 16 con la Vocale che pian piano sta recuperando. Queste le altre gare: Paladonbosco-Carasco, Genova Volley-Normac, Cus-Tigullio.

I.G.