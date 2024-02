Volley, si ferma solo in finale la rincorsa della formazione under 16 della robur massa al titolo territoriale. Toracca: "Abbiamo fatto un percorso straordinario che deve essere il punto di partenza»

Si è fermata solo in finale la rincorsa al titolo territoriale della Under 16 femminile della Robur Massa. A Pescia le ragazze di Alessio Toracca non sono riuscite nella storica impresa perdendo per 3 a 0 contro il Nottolini Volley. Le tartarughine hanno peccato d’esperienza cedendo il primo set dopo averlo giocato alla pari ed aver avuto anche una palla per chiuderlo (24-26). Le lucchesi hanno, poi, dominato il secondo parziale (25-9) e vinto di nuovi ai vantaggi il terzo (25-23). Dopo aver vinto tutte e 10 le gare del proprio girone senza lasciare per strada neppure un set, la Robur nel quarto in gara secca aveva eliminato il Vp Volley (3-1) e nella doppia semifinale aveva superato il Volley Oasi Lido ribaltando alla Bertagnini (3-1) la sconfitta dell’andata (2-3). Questo il roster biancorosso: Della Bona Emma, Zollini Margherita, Lazzoni Carlotta, Grassi Sara, Gentile Greta, Buffa Martina, Lo Faro Alessandra, Giunta Sophie, Soldani Lucrezia, Grisoli Rachele, Bordogna Olivia, Ricci Luna, Dalle Saline Linda, Pellegrini Alice e Petrini Alice.

"Abbiamo fatto un percorso straordinario che deve essere un punto di partenza e non di arrivo – il commento del coach –. In finale, contro una rivale più esperta, ci è mancata caparbietà e sicurezza ma non avevamo mai vissuto appuntamenti del genere".