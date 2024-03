Volley: SI GIOCA DOMANI E VENERDì . E’ ORGANIzZATO DA PALLAVOlO sAN MARCO, ROBUR MASSA E TEAM LUNIGIANA. Va in scena il Memorial Manrico Giananti per ragazze nate dal 2010 al 2013 Domani e venerdì il Memorial Manrico Giananti, torneo di volley femminile organizzato da Pallavolo San Marco, Robur Massa e Volley Team Lunigiana in ricordo dell'arbitro scomparso nel 2022. Squadre giovanili si sfideranno a Carrara e Villafranca per la vittoria.