Volley superlega: dopo lo scudetto. Il saluto di Leon: "Vado via portando Perugia nel cuore, ora continuate a vincere»

PERUGIA – Non ha mai amato le interviste, ma quella di ieri è doverosa perché è la sua ultima alla Sir Susa Vim Perugia perché, dopo sei stagioni in bianconero e dieci trofei vinti, se ne va Wilfredo Leòn (nella foto): "Sei anni sono un bel pezzo di vita. Mi porto via tante cose da Perugia. Mi porto via i momenti di gloria vissuti dal primo all’ultimo anno perché ogni stagione abbiamo vinto almeno un trofeo e questo è indiscutibile. Mi porto via la motivazione che qui mi hanno dato le persone soprattutto nei momenti difficili e lo scudetto lo dedico proprio a tutti coloro che mi hanno aiutato. E poi mi porto via la squadra di quest’anno, una squadra felice ma al tempo stesso con la voglia di migliorare. Alle volte quando vinci c’è la tendenza ad abbassare la tensione, ma questa squadra ha fame di continuare la strada. Io non ne farò parte, ma il mio augurio è che Perugia continui a vincere. Vado via contento di aver chiuso con lo scudetto, un sogno che si realizza e dal sapore bellissimo, e con una stagione d’oro che rimarrà nella testa di tanti non solo a Perugia perché non credo sia così facile vincere quattro trofei in un anno. Infine, voglio ringraziare i tifosi e dire una cosa sul nostro palazzetto perché è davvero impressionante, da pelle d’oca. Io l’ho vissuto da dentro e posso assicurare che porta una energia incredibile". Una storia iniziata sabato 6 ottobre 2018 con la prima gara del fuoriclasse cubano. Una storia con uno scudetto, tre Coppe Italia, quattro supercoppe e due mondiali per club.

Alberto Aglietti