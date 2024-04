"Volley Superlega: Emma Villas in attesa della semifinale, pronta a sfidare il destino"

L’attesa sta per finire. Lunedì sera Emma Villas conoscerà il nome dell’avversaria in semifinale e saprà se dovrà recarsi a Cuneo oppure attendere la visita di Porto Viro. Sicuramente il fatto di aver già chiuso la serie con Brescia è stato accolto bene dal gruppo, come ha sottolineato il vice alzatore biancoblù Azaria Gonzi: "Avere chiuso la serie in due partite ci dà un grande vantaggio – ha detto il vice Nevot –, abbiamo tanto tempo per recuperare e sfrutteremo al massimo questi giorni di allenamento per arrivare pronti alla partita di giovedì. C’è grande tranquillità, siamo gli unici ad aver già archiviato il superamento del turno, adesso attendiamo la nostra avversaria". Comunque vada sarà una semifinale equilibrata, anche se poter contare sul fattore campo darebbe ulteriore credito alle possibilità di agguantare la finale: "Mi aspettavo che ci fosse questo tipo di equilibrio – ha aggiunto Gonzi –, sicuramente saranno delle belle partite da seguire. Nei playoff è un altro tipo di pallavolo, tutti quanti danno di più, questo è il periodo più bello dell’anno". E quando vinci partite come quella di Brescia è ancora più bello: "Rispetto a gara1 dove abbiamo espresso una pallavolo più convincente – ha concluso Gonzi –, in gara2 visto che Brescia aveva le spalle al muro ha dato tutto e si è dimostrata una bellissima squadra. Per noi è stata una grande prova, forse la migliore di quest’anno, rimontando da 8-2 per loro nel quinto set. Vincere un tiebreak così è una gran cosa. Abbiamo dimostrato il valore di questa squadra, questa sarà un’arma vincente anche nelle prossime partite, se saremo sotto di diversi punti, possiamo recuperare qualsiasi tipo di svantaggio". Domani si chiude la serie tra Ravenna e Prata di Pordenone, lunedì, come già detto, quella tra Cuneo e Porto Viro, con Emma Villas alla finestra ansiosa di conoscere il nome della prossima avversaria.