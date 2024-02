Volley superlega. Giannelli prolunga per altri tre anni: così la Sir blinda il suo capitano coraggioso

PERUGIA – La prima notizia di mercato della Sir Susa Vim Perugia è un colpo da novanta. Continuerà ad indossare la maglia dei block-devils in Superlega per altre tre stagioni il palleggiatore Simone Giannelli (nella foto) che ha detto: "Sono molto soddisfatto e molto contento di aver rinnovato con Perugia, una società che ha sempre grandi ambizioni. Spero che insieme ci potremo togliere altre grandi soddisfazioni e che potremo raggiungere nuovi traguardi. Sicuramente rispetto a tre anni fa conosco meglio la città, l’ambiente e anche i tifosi. E posso dire che la cosa che non è mai cambiata in questi anni è il calore che gli sportivi hanno verso la squadra, bello averli al nostro fianco. Perugia fa parte della mia vita ormai e ne farà parte anche in futuro quindi direi che ci può stare". Da quando è protagonista a Pian di Massiano ha conquistato tutti per le sue doti pallavolistiche, ma anche per il suo carisma, per le sue qualità morali e per l’educazione ed il rispetto. Ventisette anni, 124 presenze in maglia bianconera con la quale ha vinto due volte la Supercoppa italiana, due la Coppa Italia e due il Mondiale per club. Queste le parole del presidente Gino Sirci: "C’è tanta soddisfazione per il prolungamento del contratto per altri tre anni. Parliamo di un grande giocatore che ha sempre avuto in queste stagioni con noi un rendimento elevato e che ci dà tante garanzie per il futuro. E poi parliamo anche di un bravissimo ragazzo, abbiamo grande stima di sotto il profilo tecnico e umano".

Alberto Aglietti