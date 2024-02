Volley SuperLega, il big match di domenica. Giuliani, Bruno e gli altri. La Lube ritorno al passato

Lo ha detto chiaro Alberto Giuliani, l’esordio sulla panchina di Modena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche avrà un doppio fascino: quello di esordire coi gialloblù, certo, ma anche quello di affrontare la sua ex squadra, con la quale si era detto addio nel 2015 nonostante un altro anno di contratto e che aveva lasciato dopo quattro stagioni e due scudetti. I destini della Lube e di Modena sono incrociati da parecchi anni, e il simbolo di questo incrocio può essere, almeno per i trofei vinti, Bruno Rezende: che a Modena ha dedicato una mezza vita sportiva e lasciato senza dubbio un pezzo di cuore che rimarrà sempre sotto la Ghirlandina, ma che nel complesso ha vinto di più nelle Marche, conquistando in una sola stagione e mezzo uno scudetto, un Mondiale per Club, la Champions League, una Coppa Italia, a fronte di uno scudetto, due Coppe Italia, una Coppa Cev e una Supercoppa Italiana vinte a Modena ma nel complesso di sette stagioni. Sotto la Ghirlandina è arrivato per la prima volta quest’anno Osmany Juantorena che ha di fatto scritto tutto il pezzo più prestigioso della storia recente della Lube: arrivato nelle Marche nel 2015, di fatto avvicendandosi con Giuliani, il cubano ha vinto in riva all’Adriatico 4 scudetti, 3 Coppa Italia, una Champions League e un Mondiale per Club in sette stagioni complessive. Per non parlare di Dragan Stankovic, che della Lube è stato capitano e uomo immagine dal 2018 al 2019, vincendo coi marchigiani tutto quello che era possibile vincere nel momento migliore della sua carriera. Tra i grandi ex c’è Alberto Casadei, che a Modena da giocatore ha passato quattro stagioni complessive ma ha concluso la sua carriera a Civitanova Marche con le annate 2016/2017 e 2017/2018, prima di passare dietro la scrivania proprio a Modena e iniziare a contendersi i giocatori con Beppe Cormio dall’anno scorso. Tra i tanti altri ex della contesa che andrà in scena domenica anche Gian Lorenzo Blengini, che proprio a Modena ha iniziato la sua carriera ad alto livello come vice di Velasco, fino a Simone Anzani e Adis Lagumdzija, oggi a Civitanova con qualche rimpianto da parte dei modenesi che hanno applaudito entrambi soltanto per una stagione. Per arrivare, infine, ad Alberto Giuliani, per il quale iniziare a Modena con uno sgambetto alla sua ex rappresenterebbe il ritorno in Italia perfetto. Il compito non sarà semplice, ma le due squadre per certi versi sono simili, un mix di giovani e grandi campioni, ed entrambe hanno reso sotto le aspettative.