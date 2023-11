Volley superlega. La Sir aspetta Cisterna, ma pensa già al Mondiale: debutto con i brasiliani del Minas

PERUGIA – Un passo alla volta, prima di pensare al mondiale per club la Sir Sicoma Perugia deve sbrigare l’ultima pratica in Superlega maschile: la squadra bianconera giocherà contro Cisterna valida per l’ottava giornata. La gara è stata anticipata alle ore 20,30 di sabato 2 dicembre, altra opportunità per seguire la formazione allestita dal presidente Gino Sirci. Nel frattempo, la dirigenza prepara la trasferta per andare al mondiale per club 2023. È stato pubblicato il calendario della manifestazione in programma a Bangalore (India) dal 6 al 10 dicembre. Nella prima giornata i block-devils osserveranno il riposo ed andranno in campo giovedì 7 dicembre (ore 16 italiane) contro i brasiliani del Itambé Minas. Sfida agli indiani nella gara di venerdì 8 dicembre (ore 16 italiane) contro i padroni di casa del Ahmedabad Defenders. Nell’altro girone sono presenti i turchi dell’Halkbank Ankara (qualificati alla manifestazione, in quanto semifinalisti della champions league dopo la rinuncia delle due finaliste), i brasiliani del Sada Cruzeiro (prima classificata dell’ultimo campionato sudamericano per club), i giapponesi del Suntory Sunbirds (vincitori del campionato asiatico per club). Le prime due classificate di ogni pool accederanno alle semifinali, che si giocheranno sabato 9 dicembre. Chiuderanno la manifestazione le finali di domenica 10. Una sola rappresentante tricolore, quella dei block-devils che sono alla seconda partecipazione ed inseguono il loro secondo titolo iridato.

Alberto Aglietti