Volley Superlega. Modena verso il PalaBanca. Piacenza sogna l’Europa

di Alessandro Trebbi

Una partita che per la classifica vale poco, a Piacenza manca un punto per la matematica della terza piazza contesa da una Lube attesa dalla difficilissima trasferta di Verona, ma che per il morale di ingresso ai playoff può valere moltissimo. In più ci sarebbe un altro dato, davvero singolare e meramente matematico: se Modena dovesse vincere al PalaBanca, arriverebbe al termine della regular season con lo stesso identico numero di vittorie rispetto a Piacenza, ma cinque posizioni più sotto, con un divario compreso tra i 10 e i 12 punti. Mai accaduto. Detto ciò, dall’altra parte della rete una squadra, quella allenata da Andrea Anastasi, che proprio oggi si gioca una fetta fondamentale di stagione, ospite in Polonia dello Jastrzebski Wegiel battuto 3-2 nell’andata dei quarti di Champions League: l’ingresso nelle quattro reginette d’Europa è in questo momento la priorità del club piacentino, che vede da vicino la possibilità di giocarsi fino in fondo il trofeo, con le russe escluse ormai da alcune stagioni, le polacche che non sembrano più così forti come lo scorso anno (lo Zaksa campione è già eliminato) e le sole italiane Trento e Civitanova che sembrano in grado di contendere il trofeo a Brizard e compagni.

"Una partita con la P maiuscola" ha raccontato coach Andrea Anastasi riferendosi proprio all’impegno di Champions. Un coach, Anastasi, che domenica era molto soddisfatto del 3-0 inflitto dai suoi giocatori alla Lube nello scontro diretto per il terzo posto: "Sono molto contento della prova dei ragazzi, è una vittoria importante perché ci dà la certezza di chiudere la regular season almeno al quarto posto. Ho visto una squadra molto concentrata e che ha approcciato nel modo migliore la gara: quando giochiamo a questi livelli siamo anche belli da vedere. Vincere in casa della Lube non è mai facile ma io penso già ai prossimi impegni, prima l’importantissima gara di Champions, poi Modena e i playoff. Questa è solo una partita, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso".