Volley superlega playoff: verso la semifinale. Sir, due settimane per ricaricarsi. Lorenzetti: "Alleniamoci bene, dipende da noi»

PERUGIA – I play-off scudetto sono un torneo difficile, si sapeva, e dunque va dato il giusto peso alla fatica profusa per raggiungere la semifinale, traguardo che per la Sir Susa Vim Perugia significa anche tornare a disputare una coppa continentale. Gara vietata ai deboli di cuore quella di domenica che ha visto i bianconeri eliminare Verona dopo cinque set, grazie ad un pubblico spettacolare. Il premio è due settimane di tempo per recuperare energie. I block-devils che si dovranno far trovare pronti come ha sottolineato coach Angelo Lorenzetti (nella foto): "Stavolta l’approccio è stato buono. Fin dall’inizio siamo andati bene in battuta e nel cambio-palla, ma il nostro contrattacco non funzionava. Ho detto ai ragazzi di restare tranquilli, ma anche di essere attenti. Resta una vittoria importante che ci porta in semifinale nella quale c’è del buono per almeno tre set e c’è del brutto perché non abbiamo saputo riconoscere delle situazioni dove l’allarme deve stare acceso. Nella pallavolo non ci siamo solo noi, c’è anche un avversario. Di positivo c’è che arriviamo in semifinale dopo una partita sofferta. Perugia torna nelle coppe europee, vorremmo chiaramente giocare la più bella. Dico sempre che noi siamo l’insieme del nostro fare. Il fare di ieri dal terzo set in poi non è una costante, non siamo quelli, ma abbiamo visto che succede e non deve capitare più. Ora due settimane di sosta prima di cominciare la semifinale. Se possa essere un vantaggio dipende da noi e da come ci alleneremo".

Alberto Aglietti