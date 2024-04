Volley Superlega. Quintetto gialloblù per il ct De Giorgi

Nonostante la stanchezza fisica e mentale evidente non ci sarà di fatto tregua nella stagione di Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti, che hanno terminato soltanto lunedì le loro fatiche con Modena Volley e già venerdì 26, domani, inizieranno il loro lavoro con la nazionale agli ordini del ct De Giorgi. Il tecnico degli azzurri, infatti, ha diramato ieri le convocazioni ufficiali per il primo collegiale in preparazione a Vnl e Olimpiade che si terrà dal 26 aprile al 2 maggio a Roma, al centro ’Onesti’. Non ci sarà al completo la rosa stabilita per la Vnl ovviamente, con Perugia, Monza, Trento e Milano ancora impegnate nei playoff scudetto e terzo posto, per questo sono stati inseriti molti nuovi nomi e saranno addirittura cinque i giocatori della Valsa Group a ritrovarsi. Accanto ai già citati Rinaldi e Sanguinetti, infatti, De Giorgi ha chiamato anche Filippo Federici come libero, Giulio Pinali (già campione d’Europa e del Mondo tra 2021 e 2022) e Mattia Boninfante.

a.t.