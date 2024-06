Volley superlega: sabato 22 appuntamento in piazzale umbria jazz. ’Sir Susa Vim Poker Fest’: ecco il grande evento per celebrare i campioni di tutto

PERUGIA – È iniziato il conto alla rovescia per la grande festa organizzata dalla Sir Susa Vim Perugia. L’evento è previsto per sabato 22 giugno alle ore 19 nell’area di piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano. Il grande evento organizzato dalla società sportiva bianconera per celebrare una stagione storica culminata con il grande slam (Supercoppa, Mondiale per club, Coppa Italia e scudetto), si chiama Sir Susa Vim Poker Fest. Il club del presidente Sirci sa di aver realizzato un qualcosa di clamoroso nello sport e si è adoperata per creare una serata unica, un appuntamento memorabile con ingresso libero aperto a tutti gli appassionati. Verrà allestito un grande palco dove andrà in scena lo spettacolo che si protrarrà per tutta la serata con tanta musica, con l’esibizione dei gruppi musicali ‘Principi di Galles’ e ‘Diana Cover Band’ che faranno ballare tutti con il loro ritmo e la loro energia, soprattutto con il super ospite della serata Fabio Rovazzi, grande cantante e grande artista a 360° pronto ad intrattenere ed esaltare la platea con la sua unica empatia. Prevista un’area merchandising dove i presenti potranno acquistare le magliette celebrative di una stagione unica. Ci saranno ovviamente, anche loro in un’area dedicata, i quattro luccicanti trofei conquistati, tutti insieme uno vicino all’altro per dare la possibilità ai tifosi ed a tutti i presenti di farsi una foto da mettere nella cornice migliore. Alcuni momenti nella vita vanno fermati, gustati, condivisi. La passata stagione, clamorosa nel suo susseguirsi e nella cavalcata che i block-devils hanno saputo compiere, è certamente uno di questi.

Alberto Aglietti