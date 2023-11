Volley superlega: si gioca alle 18. La Sir a Taranto. Sembra facile ma Solè avvisa: "Mantenere il giusto atteggiamento»

PERUGIA – Turno infrasettimanale di superlega maschile oggi con la Sir Susa Vim Perugia che alle ore 18 affronta in trasferta la Gioiella Prisma Taranto. Gi scontri diretti sono favorevoli ai bianconeri vincitori delle quattro occasioni passate. I pugliesi guidati in panchina dal tecnico Vincenzo Mastrangelo non hanno raccolto molto avendo incontrato sino ad ora alcune delle squadre migliori. Vigilata speciale tra i padroni di casa è la coppia statunitense composta dall’opposto Kyle Russell, incisivo in battuta, e dal centrale Jeffrey Jendryk. Per il team del coach Angelo Lorenzetti il match dovrebbe essere una formalità, ma le sorprese registrate in avvio di stagione e la lunga e faticosa trasferta impediscono di abbassare la guardia. È il centrale Sebastian Solé (nella foto) a parlare alla vigilia: "Siamo forse un po’ stanchi, ma abbiamo un buon ritmo di gioco. La cosa importante sarà mantenere il giusto atteggiamento sempre contro tutti, andiamo in Puglia a caccia di punti perché ci servono per tanti motivi". A fornire ottimismo agli ospiti è l’accresciuta consapevolezza nei propri mezzi e nella correlazione muro-difesa con il centrale brasiliano Gualberto ed il libero Massimo Colaci che costituiscono i punti di forza del collettivo. Arbitri: Umberto Zanussi (TV) ed Alessandro Pietro Cavalieri (CZ).

Taranto: Trinidad de Haro – Russell, Alletti - Jendryk, Lanza – Gutierrez, Rizzo.

Perugia: Giannelli – Ben Tara, Solé – Resende Gualberto, Plotnytskyi – Semeniuk, Colaci (L).

Alberto Aglietti