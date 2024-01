Volley superlega. Sir, stasera c’è Taranto al PalaBarton. Obbligatorio vincere, occhio al grande ex Lanza

PERUGIA – Altro mercoledì agonistico nella Superlega maschile, la Sir Susa Vim Perugia stasera a Pian di Massiano (ore 20,30) riceve la visita della indomita Gioiella Prisma Taranto, formazione che ha scalato posizioni in classifica. Il collettivo dell’allenatore Angelo Lorenzetti è consapevole che deve raccogliere la posta in palio per rimanere nelle zone nobili e non può permettersi il lusso di alcuna distrazione. Il clima è ottimo nella squadra umbra, il progressivo recupero dello schiacciatore cubano Wilfredo Leòn potrebbe far supporre che sarà impiegato per qualche scampolo di gioco. I tifosi non vedono l’ora di poterlo applaudire di nuovo. Da quando gli ionici sono guidati in panchina dal tecnico Ljubo Travica hanno raccolto otto punti in nove partite, vincendo gli scontri salvezza e muovendo la classifica anche contro avversari difficili. I pericoli principali dei pugliesi sono l’esperto opposto statunitense Kyle Russell ed il giovane schiacciatore cubano José Miguel Gutierrez, dotati di grandi qualità atletiche. In questa occasione torneranno da avversari i due ex di turno, lo schiacciatore Filippo Lanza ed il centrale Aimone Alletti che indossarono la maglia degli umbri nel recente passato. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Perugia: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

Taranto: Trinidad de Haro - Russell, Gargiulo - Jendryk, Lanza - Gutierrez, Rizzo.

Alberto Aglietti