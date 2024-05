Volley Superlega. Valsa, Gutierrez secondo colpo. Ora si punta al ritorno di Massari

Dopo Paul Buchegger è arrivata l’ufficialità del secondo colpo di mercato della Valsa Group Modena, forse quello più interessante in prospettiva: José Miguel Gutierrez, schiacciatore cubano classe 2001. "Dopo aver messo in mostra il proprio talento nelle sue prime due stagioni in Italia – si legge nella nota diramata dal club – nel 2022/2023 con la maglia di Cisterna e nel 2023/2024 con quella di Taranto, il martello caraibico vestirà gialloblù. In queste due stagioni Gutierrez ha saputo ritagliarsi partita dopo partita il suo spazio, mettendosi in luce con numerose ottime prestazioni nella stagione appena conclusa. Con la nazionale cubana il classe 2001 ha già conquistato una medaglia d’oro ai Giochi Centramericani e Caraibici e una Coppa Panamericana, candidandosi a un ruolo di protagonista del futuro". Quinto realizzatore assoluto del campionato con 329 punti in 22 partite, come martelli dietro soltanto ad Alessandro Michieletto, Gutierrez ha anche avuto un’ottima media in ricezione, chiudendo la stagione al quarto posto complessivo col 31% di ricezioni perfette. Esuberante in attacco (25 punti anche a Modena in regular season), il martello cubano non è un ricettore puro ma in seconda linea se la cava, mentre deve trovare continuità ad alto livello sia in battuta che a muro. La sfida è quindi ora aperta: ammettendo che quest’anno non sarà in discussione il fatto che l’opposto sarà sempre un opposto di ruolo, chi giocherà titolare tra Davyskiba, Gutierrez e Rinaldi? L’impressione è che il bielorusso, grazie anche al credito della stagione appena conclusa, parta un gradino avanti.

Jacopo Massari. Intanto da qualche settimana è risolto anche il nodo del quarto martello. Coi due fratelli Pinali entrambi già salutati dalla dirigenza gialloblù, anche qui come nel caso di Buchegger sarà un ritorno: si tratta di Jacopo ’Jappi’ Massari, già in maglia gialloblù nella stagione 2016/2017, lo scorso anno prima all’Hebar in Bulgaria poi a Catania, vincitore del triplete con la Lube nel 2019 (Scudetto, Mondiale per Club, Champions League) con nel palmares anche un campionato francese nel 2016 col Paris Volley. Classe 1986 nato a Parma, Massari è cresciuto pallavolisticamente a Piacenza. Confermata anche la voce che vede Pardo Mati a completare il reparto centrali (classe 2006, proveniente da Santa Croce), con Sighinolfi in uscita. Ultimi nodi il secondo alzatore, mentre l’ipotesi Lagumdzija sembra oggi un po’ più lontana.

Alessandro Trebbi