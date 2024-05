Volley SuperLega. Valsa, schiacciatori al completo. È ufficiale il ritorno di Massari

Il reparto schiacciatori è completo. Così l’annuncio di Modena Volley riguardo l’arrivo, o meglio il ritorno, in gialloblù di Jacopo Massari, parmense classe 1988 che arriva dopo l’acquisto di Gutierrez ad affiancare i confermati Rinaldi e Davyskiba. Un giocatore di esperienza, utilizzabile anche e sopratutto per il giro dietro, ritenuto l’ingranaggio giusto per inserirsi quando occorra rimettere un po’ di ordine alle idee gialloblù. Dopo una stagione tribolata, quella scorsa passata tra Hebar in Bulgaria e Catania in Italia, Massari è un giocatore che Giuliani, Casadei e Sartoretti conoscono bene, forse una delle poche operazioni di mercato imbastite assieme al tecnico marchigiano. "Jacopo Massari è un nuovo schiacciatore di Modena Volley per la stagione 2024/2025 – si legge nel comunicato della società – e torna all’ombra della Ghirlandina dopo aver vestito la maglia di Modena nel 2016/17, stagione nella quale ha conquistato la Supercoppa italiana. Massari ha infatti messo in bacheca tra gli altri un Campionato italiano, una Coppa Italia, una Champions League ed un Campionato mondiale per club", tutti vinti quando vestiva la maglia della Lube tra 2018 e 2020. Proprio ieri Massari ha aggiunto al palmares anche la Emirates Cup vinta con il Shabab Al Ahli ad Abu Dhabi.

Rinaldi e nazionale. Intanto la Nazionale guidata dal ct De Giorgi ha fatto il suo esordio stagionale a Cavalese, battendo per 3-2 la Serbia in amichevole. Mentre per Giovanni Sanguinetti non c’è stato spazio nemmeno per una comparsata in campo, Rinaldi è partito titolare nel terzo set, ottenendo però poco dall’attacco (1 punto, 20% di positività) e andando leggermente meglio in ricezione col 43%. Al suo posto è poi subentrato Luca Porro. Sia Rinaldi che Sanguinetti lottano per un posto nelle convocazioni olimpiche del giocatore, queste amichevoli e la Volleyball Nations League saranno decisive. Sicuro del posto Anzani, entrato solo nel tie-break.

a.t.