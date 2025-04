Volley Team Bologna: semifinale di Coppa Italia contro Fantini Falcieri Ostiano

Il momento clou della stagione si avvicina. Venerdì prossimo, la Fcredil sarà a Fasano a giocare la semifinale di Coppa Italia di serie B1 femminile con la Fantini Falcieri Ostiano, nell’ambito di una Final Four che metterà in palio il primo trofeo della stagione.

Prima, però, c’è un primato da difendere nel girone C e le rossoblù ospiteranno al PalaLirone di Castel Maggiore (ore 18,30) la Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, impegnata nella lotta per non retrocedere.

Sulla carta, il rischio potrebbe essere quello di lasciarsi distrarre dall’impegno successivo. Ma coach Fabio Ghiselli non ha dubbi sulla mentalità del suo Volley Team Bologna.

"Sappiamo che per noi sono tutte finali da qui alla fine e le ragazze hanno sempre dimostrato di pensare una partita per volta. Poi sappiamo che Giorgione è una squadra composta da giocatrici che prese singolarmente molto valide, che tra cambi di panchina e difficoltà non sta riuscendo a esprimersi, ma è formazione che può mettere in difficoltà chiunque. Non credo sbaglieremo approccio, vogliamo difendere il primo posto".

Di più: in caso di successo e di ko di Cesena con Padova, Bologna blinderebbe aritmeticamente i playoff e la corsa alla promozione in A2 con tre giornate di anticipo sul termine della stagione regolare, altro dettaglio che difficilmente farà calare motivazioni e attenzione in caso rossoblù. Il sestetto è solido e collaudato.

Le ultime gare e gli ingressi determinanti di Bongiovanni in banda, Cavicchi e De Paoli al servizio e di Malossi in regia, raccontano che ci sono seconde linee in crescita, in grado di dare un contributo determinante nei momenti di difficoltà.

"E’ un bel valore aggiunto, specie in vista del finale di stagione. Non dubbi sulle potenzialità di ciascuna e ho tante alternative che dobbiamo essere bravi a sfruttare", chiosa Ghiselli, che punta a blindare i playoff prima di buttarsi su Coppa Italia e corsa promozione.

Le altre gare: Pieralisi Jesi-Eagles Vergati Lissaro 3-1; Angelini Cesena-Banca Aduna Padova, Rg Stampa Teramo-Lasersoft Riccione 1-3, Olimpia Teodora Ravenna-Forlì 3-1, Volksbank Vicenza-Clementina Castelbellino 2-3, Cortina Express Imoco-Smapiù Verona 3-1.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 52; Lasersoft Riccione 50; Volksbank Vicenza 48; Angelini Cesena 44; Olimpia Teodora Ravenna 40; Pieralisi Jesi 37; Banca Annia Aduna Padova e Cortina Express Imoco 36; Smapiù Arena Verona, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 32; Life 365 Forlì 28; Clementina Castelbellino 17; Eagles Vergati Lissaro 16; Rg Stampa Futura Teramo 8.