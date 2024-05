Volley. Timenet stende Rufina. Le ’tigri’ vincono 3-0 e centrano la finale play-off

È bastata un’ora alla determinata "Timenet" Empoli Pallavolo per piegare con il punteggio di 3-0 la Rufina e qualificarsi per la fase finale dei playoff, in un PalAramini gremito all’inverosimile. All’inizio del match le squadre si prendono le misure, con la "Timenet" che cede il comando fino al timeout chiesto da coach Dani sull’11-12. Da lì in poi la performance delle giallonere è andata sempre in crescendo e, superata per due volte la parità, ha permesso di staccare le fiorentine di alcune lunghezze (21-18) sulle quali è il tecnico delle avversarie a fermare il gioco. Le locali però sono lanciatissime e dopo l’annullamento del primo set point sul 24-21 riescono a chiudere i giochi 25-22.

La Remo Masi cerca di rifarsi subito in avvio del secondo set ma viene placcata dall’attacco giallonero che frutta un progressivo allungo fino al 10-6. Il time-out di Zannoni scuote le biancoblu, ma la determinazione della "Timenet" è intatta, granitica, e dal 17-10 prende il largo conquistando la vittoria in scioltezza 25-13. Un calo di tensione, va detto, gioca inizialmente a sfavore delle padrone di casa nel terzo set, tanto che Dani le richiama subito all’ordine a ripetizione, prima sul 2-5 e poi sul 4-8. Il divario si riduce ma permane di due lunghezze finché le "tigri" riescono a infilare una serie di attacchi vincenti prima pareggiando 14-14 e poi allungando fino al 25-15 finale. È fatta le empolesi sono in finale. Adesso servono più che mai concentrazione e determinazione.