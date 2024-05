Volley. Torna il torneo di Montalbano. Cinque categorie dal 24 giugno

La maggior parte delle squadre di pallavolo del nostro territorio ha già concluso i rispettivi campionati, ma tra atleti e appassionati c’è ancora tanta voglia di giocare. Così, in attesa di cominciare la stagione del beach volley, i pallavolisti ferraresi da qualche anno in questo periodo spostano il mirino su Montalbano. Dal 2017 infatti la frazione di Ferrara ospita un torneo che si è ritagliato un posto di rilievo tra gli appassionati, che anche quest’anno non vedono l’ora di mettersi alla prova sui quattro campi allestiti dagli organizzatori. Stiamo parlando di Montavolley, giunto alla settima edizione. Il torneo si disputerà dal 24 al 28 giugno, ma le iscrizioni sono già aperte. La formula è quella tradizionale: si gioca tre contro tre sui quattro campi in erba. Sono cinque le categorie: Open (nessuna limitazione di categoria o età), Amatori misto, Under 19 misto, Under 17 e Under 14. Don Graziano della parrocchia di Sant’Antonio – grande appassionato di pallavolo – sarà il padrone di casa che aprirà le porte del campo sportivo di Montalbano a circa 150 atleti. A disposizione dei partecipanti ci saranno spogliatoi con le docce e il chiosco con bibite e piadine, oltre alla maglia ufficiale dell’evento. Saranno premiate le prime tre terne classificate e gli Mvp di ogni categoria. Info: [email protected] e pagina Instagram di Montavolley.