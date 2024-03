VOLLEY. Torneo internazionale con 68 squadre

Tre giorni di grande volley. Si svolgerà da giovedì 28 fino a sabato 30 la 13ª edizione del torneo di Volley Internazionale giovanile, organizzato dalla Virtus Group Asd con la collaborazione della Volley Project Ameglia. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Ameglia, su proposta del consigliere comunale con delega allo sport Maurizio Moruzzo e si disputerà nella palestra comunale di via Maestà all’interno della struttura scolastica. L’impianto sportivo, negli ultimi anni, è stato valorizzato e proprio nelle scorse settimane arricchito di nuove poltroncine per il pubblico in tribuna. Saranno ben 68 le squadre provenienti da diverse zone di Italia ed Europa in rappresentanza delle categorie under 13, 14, 15, 17 e 18 sia maschile che femminile che si sfideranno per il trofeo ’Volley Young’. Le partite inizieranno giovedì pomeriggio, inizio alle 15.