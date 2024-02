Volley under 13: la squadra di Venturi piega la Vtb 2-1. E domenica a San Lazzaro trova la Vip. Trofeo Benuzzi, la giovane Clai vola in finale La formazione Under 13 della Clai, allenata da Chiara Venturi, ha conquistato la finalissima del trofeo Benuzzi battendo il Volley Team Bologna 2-1. La partita è stata impegnativa ma la Clai ha dimostrato una buona prova. In finale affronteranno il San Lazzaro, che ha una buona tradizione a livello giovanile.