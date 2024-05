Volley Under 13. Massa Carrara trionfa contro l’imbattuta Upc. Entusiasta Barbara Ussi

Nell’ultima giornata del campionato Under 13 maschile (3 contro 3) la Pallavolo Massa Carrara si è tolta la soddisfazione di battere a Camaiore l’imbattuta Upc Volley Nera che ha stradominato il girone finendolo con ben 120 punti. Nel giorno in cui i versiliesi sono stati premiati dalla Federazione sul campo per la conquista del titolo territoriale, la squadra massese ha rovinato un po’ la festa imponendosi per 3 a 0. "Più che questa vittoria – spiega l’esperta coach Barbara Ussi – che ci dà, comunque, grande soddisfazione perché testimonia di un percorso di crescita importante fatto da questi ragazzi, la cosa che ci fa più piacere è di avere avuto oltre una cinquantina di iscritti. Quando in palestra si è in tanti vuol dire che si sta lavorando bene. Questa società sta facendo grandi cose a livello giovanile con circa 200 tesserati complessivi".

"Per quanto concerne i ragazzini dell’annata 2011 – prosegue – quella che avevo in carico, posso dire che da settembre, quando sono partiti, hanno fatto grandi miglioramenti. Alcuni di loro hanno iniziato da zero, altri sono più avanti e tra di loro c’è qualche elemento che ha le qualità per fare strada nella pallavolo se sceglierà di continuare. E’ stata un’annata ricca di impegni per questi ragazzi che hanno avuto modo anche di misurarsi nella rassegna 6 contro 6 del Basso Tirreno. Un’esperienza totalmente nuova e molto formativa che ha pesato un po’ sul rendimento in campionato dove sono passati dalla seconda alla terza posizione".