Volley under 15 e 17. Il tecnico Not, mago dei giovani: "I nostri baby alle finali nazionali»

Trasformare la crisi in una nuova opportunità e base di partenza. E’ questa l’idea della Pallavolo Bologna. Cerca il titolo di serie B e lo fa dopo aver seminato tanto e bene, negli ultimi anni, a livello di settore giovanile. Per la prima volta nella storia, una società bolognese maschile presenterà due formazioni giovanili alle finali nazionali: l’under 17 rossoblù sarà di scena a Lanciano dal 21 al 26 maggio e dal 28 partirà la corsa allo scudetto dell’under 15 bolognese.

Il lavoro della società e di Riccardo Not, responsabile del settore giovanile e tecnico delle due squadre è sotto gli occhi di tutti. Occhi che raccontano anche altro: "Dezaiacomo, Dalfiume e Bigozzi, Imperato, Falzone e Tassoni sono ragazzi che sono entrati a far parte delle selezioni regionali o chiamati per collegiali della nazionale under 17. Abbiamo creato talenti del territorio. E nell’ultima stagione abbiamo avuto due squadre di serie C che hanno chiuso il campionato al secondo e terzo posto. Questi ragazzi meritano una chance, meritano una squadra che gli consenta di giocare da protagonisti in B per crescere ulteriormente".

Insomma, l’idea della Pallavolo Bologna è quella di una squadra di serie B maschile con ‘prodotti interni’, di riprendere la serie A con ragazzi del territorio per rilanciare il movimento e abbassare costi: perché ovvio che ingaggiare ragazzi che vengono da fuori, con appartamento e macchina, complica la gestione economica.

Si riparte da loro, oltre che da Ronchi e Serenari, nell’ultima stagione in pianta stabile con la A3 e magari dal ritorno di Oliva, due anni fa quarto schiacciatore, bolognese doc pure lui. c’è l’avventura scudetto alle finali nazionali per under 17 e 15 di pallavolo Bologna.

"Avendo chiuso le final four regionali al secondo posto con entrambe le squadre – spiega Not – dovremo passare la fase qualifica. L’under 17 affronterà Brunico, Lagonegro e Padova, la 15 probabilmente Isernia, Trentino e Prata, ma ancora non è certo. E’ già un successo esserci, ma vogliamo provare ad andare oltre con una certezza: valorizzare i nostri ragazzi è l’unica via".

Alle finali nazionali ora, in prima squadra poi.

Marcello Giordano