Volley Under 16 e Under 18, doppietta per Cervia. I campionati Csi provinciali alle romagnole La Pallavolo Cervia 1969 ha ottenuto importanti successi nella stagione scorsa, vincendo i campionati provinciali Under 16 e Under 18 e ottenendo accessi ai concentramenti regionali. Il gruppo è stato guidato da Luca Morigi e Marco Evangelisti, con il supporto di Serena Casadei come Team Manager.