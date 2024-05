Volley under 16. La Cbf Balducci Paoloni è vice campionessa regionale, è stata battuta da Collemarino

Ha chiuso con la medaglia d’argento l’Under 16 della Cbf Balducci Paoloni nella finale per il titolo marchigiano giocata a Castelbellino. Le arancionere di coach Nicola Bacaloni sono state battute 0-3 (22-25, 22-25, 19-25 i parziali) dalla Pallavolo Collemarino. "Purtroppo – commenta Pietro Paolella, presidente della HR Volley – è mancata la ciliegina sulla torta per quanto riguarda la nostra Under 16 che ha disputato un’ottima stagione terminata da vice campioni regionali. Il bilancio è comunque molto positivo considerando che l’Under 18 ha vinto il titolo. Grazie agli allenatori, dirigenti e collaboratori che sono tutti i giorni al lavoro con le ragazze. Grazie anche alle società che collaborano con noi per l’Under 16, sia quelle del progetto Volley School, ovvero Volley Macerata e Paoloni Appignano, sia la Pallavolo Fermo. Nella finale le giovani della Pallavolo Collemarino si sono dimostrate più fredde e determinate ottenendo meritatamente la vittoria, complimenti a loro. Questo non cancella l’ottimo percorso della Under 16 che ha vinto il titolo provinciale, ha onorato fino all’ultimo la maglia e ha chiuso la stagione con un argento regionale che è un risultato di tutto rispetto che ci rende ancora una volta orgogliosi di loro".