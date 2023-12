Volley Under 16 terribili. Robur, otto vittorie su otto

La formazione femminile Under 16 della Robur Massa si è aggiudicata il derby contro l’Acq Viviquercioli nel campionato di categoria raggiungendo l’ottavo risultato utile consecutivo. Le ’bad girls’ di Alessio Toracca sono prime in classifica a punteggio pieno con 24 punti, 6 in più del Volley Team Lunigiana, ed hanno conquistato così matematicamente l’accesso ai playoff. Nella sfida disputata prima di Natale alla palestra della Bertagnini le biancorosse si sono imposte ancora per 3-0 con parziali 15/25 17/25 e 22/25. "Non stiamo attraversando il periodo di forma migliore – ha commentato il coach a fine gara – ma stiamo vivendo di rendita del lavoro fatto quest’estate e del momento positivo per quanto riguarda risultati e classifica. Sono contento per le ragazze che stanno mantenendo lo zero nella casella dei set persi che dà morale per l’impegno messo in settimana. Adesso, come per l’Under 18, ci sarà il momento per rifiatare e caricare le pile per le ultime partite del girone e concentrarsi sulla successiva fase dei playoff".

Questo il roster della Robur Massa Under 16 messo in campo nel derby: Zollini, Lo Faro, Della Bona (k), Gentile, Lazzoni, Ricci, Grassi, Bordogna, Dalle Saline, Giunta, Soldani, Buffa, Pellegrini e Petrini.