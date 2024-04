Volley under 18. La Cbf Paoloni alla finale regionale

Domani alle 16.30 l’under 18 della Cbf Balducci Paoloni contenderà alle 16.30 al PalaCampanara di Pesaro il titolo regionale alla quotata formazione del Collemarino che in semifinale ha battuto 3-0 la Ciam Ascoli. Le maceratesi, già campioni provinciali per la terza volta consecutiva, sono impegnate in questo ultimo atto della competizione regionale che garantirebbe anche l’accesso alle finali nazionali per lo scudetto di categoria, oltre ad assegnare il titolo di campione delle Marche.

Merito della vittoria ottenuta mercoledì sera, in una gremitissima palestra di Villa Potenza, nella sfida di semifinale contro la Megabox Vallefoglia: successo per 3-1 (25-19, 23-25, 25-22, 25-15) per le arancionere in una partita molto equilibrata nei primi tre set e risolta nel terzo parziale che ha poi spianato la strada nel quarto set alla formazione maceratese allenata da coach Nicola Bacaloni. "Siamo molto contenti di approdare alla finale giovanile regionale più importante – commenta Bacaloni – Mercoledì sera siamo usciti vincitori da una semifinale infuocata contro un’agguerritissima Megabox nella sfida giocata a Villa Potenza. Domani ce la giocheremo con il Collemarino, campione regionale in carica. Nella gara del girone, disputata in casa loro, abbiamo perso al tie break ma faremo del nostro meglio per ribaltare i pronostici nella sfida decisiva che si giocherà stavolta in campo neutro".

La rosa della Cbf Balducci Paoloni under 18: Giulia Bellinzona, Viola Borsella, Sally Cappellacci, Alice Ciccarelli, Sara Costantini, Matilde Fabbroni, Valeria Mercante, Agnese Pepa, Gaia Pesaresi, Maria Piccotti, Vittoria Pistarelli, Elisa Pizzichini, Emma Rapagnani, Sara Vecchi. Allenatore: Nicola Bacaloni; vice allenatore: Marco Valente.