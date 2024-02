Volley universitario. Il Cus Bologna vola, qualificazione vicina

Prima partita e prima vittoria per le campionesse d’Europa del Cus Bologna. La squadra di volley femminile dell’Alma Mater Studiorum non fa sconti al Cus Cassino, travolto 0-3. Le ragazze allenate da Leonardo Palladino alzano la voce subito e non si fermano mai: 3-25, 8-25, 6-25. Per staccare il pass per le finali dei Campionati nazionali universitari, in programma a fine maggio, il Cus Bologna dovrà ripetersi, il 26 marzo, con il Cus Macerata, che renderà visita alla squadra delle Due Torri.

La formazione dell’Alma Mater è composta da Erika Bendoni, Adele Rizzoli, Blerona Tasholli, Giulia Ciccimarra, Nicol Del Federico, Beatrice Bacchilega, Irene Galli, Federica Ghiberti, Carolina Zen, Ginevra Sensi e Giulia Gialdini.