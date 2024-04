Volley. Valsa, l’ipotesi del Lagumdzija bis

L’addio di capitan Bruno è ormai definitivo, e per chi ancora non ci credesse ci sono le foto dell’asso brasiliano da Rio de Janeiro a dimostrarlo. Modena si prepara allora alla rivoluzione ma sta ancora sistemando gli ultimi tasselli.

Tra i rumori di mercato quelli più insistenti, anche se alcuni tutti da verificare, riguardano il dialogo con la Lube Civitanova. Il primo sondaggio era stato per il passaggio di Bottolo da Civitanova a Modena, in un arrivo che avrebbe garantito il cambio italiano a Rinaldi, ma sembra che non se ne farà nulla. Nelle ultime ore, invece, si sta discutendo della posizione di Adis Lagumdzija, a Modena nella stagione 2022/2023, passato alla Lube quest’anno e sotto contratto coi cucinieri, ma non ancora certo di rimanere in riva all’Adriatico. Sembra che la Valsa Group, che pure nel ruolo è già coperta dopo gli acquisti di Buchegger e Ikhbayri, sia alla finestra per inserirsi in una possibile cessione in prestito del turco, qualora Civitanova decida di cambiare strategie riguardo all’opposto e, magari, reimpostare un discorso di rinnovo con Ivan Zaytsev. Da un punto di vista tecnico sarebbe un passo in avanti non solo per le qualità di Lagumdzija ma anche per il fatto che De Cecco e il turco giocano insieme da un anno proprio alla Lube: l’intesa sarebbe già rodata.

Per ora, però, questa è soltanto una lontana ipotesi di mercato. Di certo c’è che da Civitanova Marche arriveranno sotto la Ghirlandina Luciano De Cecco e, anche se la voce non è ancora stata confermata con i crismi dell’ufficialità, Simone Anzani, per far trio con Giovanni Sanguinetti e Dragan Stankovic e garantire a Giuliani un reparto centrali tutto italiano che, assieme a Federici come libero, gli permetterà qualsiasi tipo di cambio di formazione tra gli schiacciatori e gli opposti.

