Volley. Vp Canniccia conto alla rovescia. Già sabato può vincere il girone

Non si fermano più l’Unione Pallavolo Camaiorese e soprattutto il Vp Canniccia nei campionati nazionali di pallavolo. A due giornate dalla fine, i camaioresi sono ancora in lotta per un piazzamento d’alta classifica, mentre le seravezzine guardano tutti dall’alto in basso con 4 punti di vantaggio e hanno conquistato aritmeticamente l’accesso ai playoff.

Serie B. Lo stop inflitto dalla capolista Maury’s Comcavi una settimana fa è stato assorbito bene in casa Upc Sdh: la squadra è subito tornata a vincere, oltre tutto su un campo difficile come quello di Ecosantagata, quarta della classe. Nell’impegnativa trasferta di Nepi, l’Upc Sdh si è portata avanti di due set, prima di subìre il rientro dei padroni di casa. I biancoblù sono stati comunque bravi anon disunirsi e a portare a casa la vittoria (2-3: 21-25, 18-25, 25-21, 25-13, 12-15 i parziali). Classifica: Maury’s Comcavi 61, Toscanagarden 57, Invicta Grosseto 53, Ecosantagata 48, Upc Sdh 43, Jumboffice 42, Lupi Pontedera 39, Lupi Santa Croce 38, Anguillara 36, Italchimici 34, Kabel Prato 26, Tomei Livorno 23, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Con la vittoria di Prato nel pomeriggio, è sfumata la possibilità per il Vp Canniccia di giocarsi il primo match point della stagione. Ma basterà aspettare una settimana. Le seravezzine infatti hanno infilato la 14ª vittoria consecutiva espugnando Pratovecchio Stia in quattro set (1-3: 17-25, 25-23, 18-25, 11-25). Altri tre punti in cascina, dunque, che permettono di mantenere invariato (+4) il divario sulla seconda. Insomma, se sabato al PalaGreco dovesse arrivare una vittoria... Classifica: Vp Canniccia 57, Ariete Prato 53, Rinascita 47, Ius Arezzo 46, Wimore 42, Arbor Interclays 40, Magione 40, Omac Active 36, Trestina 31, Marsciano 28, Fenice 24, Calenzano 23, Scanicci 20, Fossato 17.

Regionali. Terzultimo turno nel campionato femminile di serie D (girone C). L’Oasi è caduta in casa contro Capannoli (1-3: 15-25, 25-23, 20-25, 16-25), mentre la Jenco è stata battuta a Riotorto (3-0: 25-22, 25-15, 26-24). Classifiche. Serie C: Porcari 52, Casciavola 40, Milu Pesca Livorno 40, Delfinopescia 37, Oasi 33, Cecina 30, Cascina 28, Follonica 27, Donoratico 21, Robur Massa 13, Peccioli 9. Serie D (girone C femminile): Migliarino 61, Lupi Santa Croce 59, Riotorto 55, Calci 54, Sei Rose 45, Jenco 36, Lunigiana 30, Tomei Livorno 30, Capannoli 27, Casciavola 24, Aglianese 23, Orsaro 21, Oasi 9. Serie D (girone B maschile): Invicta Grosseto 43, Dream Volley Migliarino 42, Rosignano 37, Cascine Empoli 32, Borgo Rosso 31, Lupi Santa Croce 27, Massa-Carrara 22, Metodo Camaiore 16, Delfinopescia 14, Calci 6.

DanMan