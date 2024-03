Volley. Vp Canniccia, nona sinfonia e vetta conquistata

Si prende la copertina di giornata il Vp Canniccia: la banda di Enrico Stefanini (nella foto), dopo una lunga rincorsa, si è presa la vetta del girone G nel campionato femminile di serie B2.

Serie B. Altro successo e altro balzello in classifica per l’Unione Pallavolo Camaiorese: i boancoblù hanno battuto in casa Italchimici 3-0 (25-21, 25-14, 25-14) guadagnando il sesto posto. Classifica: Toscanagarden 48, Comcavi 47, Invicta Grosseto 43, Ecosantagata 38, Lupi Pontedera 33, Upc Sdh 32, Lupi Santa Croce 31, Jumboffice 31, Italchimici 27, Anguillara 26, Tomei Livorno 21, Prato 18, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Nona vittoria consecutiva per il Vp Canniccia: al PalaGreco le versiliesi hanno piegato anche il Trestina al termine di una partita combattuta e chiusa solo al quinto set. Il punteggio finale (3-2: 28-26, 14-25, 25-15, 18-25, 15-13) regala due punti decisivi che consentono l’aggancio in vetta ad Arezzo, piegato 3-0 a Reggio Emilia da Interclays. Classifica: Vp Canniccia 42, Ius Arezzo 42, Ariete Prato 41, Rinascita 38, Omac Active 32, Interclays 32, Magione 32, Wimore 28, Marsciano 24, Trestina 24, Calenzano 22, Fenice 15, Scandicci 13, Fossato 11.

Serie C. Battuta d’arresto per l’Oasi, sconfitta 3-1 a Follonica (25-23, 25-9, 24-26, 25-18). Classifica: Porcari 44, Casciavola 31, Livorno 31, Delfinopescia 31, Cecina 29, Oasi 24, Cascina 24, Follonica 21, Donoratico 18, Peccioli 9, Robur Massa 8.

Serie D. Sesta vittoria di fila per la Jenco che piega Orsaro in trasferta 1-3 (22-25, 22-25, 25-14, 23-25). Ko invece l’Oasi in casa con l’Aglianese (0-3: 16-25, 22-25, 16-25). Classifica: Migliarino 46, Riotorto 44, Santa Croce 44, Calci 42, Sei Rose 36, Jenco 31, Lunigiana 24, Casciavola 22, Grosseto 21, Capannoli 21, Livorno 21, Orsaro 19, Aglianese 19, Oasi 9. Nel maschile, Camaiore cade in casa 1-3 con Migliarino (25-17, 18-25, 21-25, 18-25). Classifica: Grosseto 37, Migliarino 33, Borgo Rosso 28, Rosignano 28, Cascine 27, Santa Croce 23, Massa Carrara 16, Camaiore 14, Delfinopescia 13, Calci 6.