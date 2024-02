Volley Weekend infuocato per i team della Pallavolo Massa Carrara. Serie C, i ragazzi di Cei incrociano il Cus Pisa

Week-end denso di impegni per la Pallavolo Massa Carrara che in Serie C con la prima squadra, terza in classifica, oggi (ore 17,30) ospiterà alla palestra del Cinquale il forte Cus Pisa che lo segue a -5. La formazione di Serie D se la vedrà a seguire (ore 20,30) sempre a Cinquale contro il Borgo Rosso Volley, secondo del girone.

A livello giovanile la formazione Under 17, dopo aver conquistato il titolo territoriale dell’Appenino Toscano, inizia la fase regionale detta d’Eccellenza. I ragazzi allenati da Nicola Semeraro sono stati inseriti nel girone C assieme a Lupi Santa Croce ed Emma Villas La Bulletta. Il primo match i massesi lo giocheranno in casa domani (ore 17) alla palestra del Cinquale contro i valdarnesi. Un’altra buona notizia è arrivata in settimana per il vivaio rossoblù che si è qualificato per la finale territoriale anche con la formazione Under 19. La Pallavolo Massa Carrara dopo aver vinto la semifinale d’andata per 3 a 0 a Seravezza si è aggiudicata con lo stesso risultato anche quella di ritorno giocata alla Don Milani contro il Jump Volley. Il team della coach Silvia Angelini era stato inarrestabile nel girone dove aveva vinto tutte le sue 14 gare. La finalissima si giocherà mercoledì sera alla Don Milani (ore 21) contro l’Upc Volley, già battuto due volte nella fase iniziale.

Ma non finisce qui perché domani pomeriggio (ore 17,30) la Pallavolo Massa Carrara giocherà una terza finale territoriale, quella della categoria Under 15. L’avversario sarà ancora l’Upc Volley e il teatro della gara ancora la Don Milani. La società apuana avrà, quindi, nell’arco di pochi giorni la possibilità di ripetere il “triplete“ dello scorso anno rivincendo tutti e tre i titoli territoriali giovanili maschili. E’ un peccato che in un fine settimana così importante non sia disponibile il palazzetto dello sport di Massa per avere la giusta cornice di pubblico a questi eventi.

Gianluca Bondielli

Nella foto, la formazione Under 17 che si è laureata campione territoriale dellA’ppennino Toscano