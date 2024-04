Volley/1 Nas Tournement. Valsa Group, a Dubai arriva un trofeo per il morale

Il riassunto è tutto in una storia di Instagram di Osmany Juantorena: "Ogni tanto arriva anche una gioia". Modena Volley ha vinto il Nas Tournement di Dubai (foto), l’esibizione a cui si è iscritta in extremis e dalla quale ha portato a casa un trofeo utile più al morale che ad arricchire la bacheca.

Il successo è arrivato domenica con un sudato 3-2 nei confronti della selezione di Cisterna e Taranto e porta la firma indelebile di Maksim Sapozhkov: non soltanto 29 punti totali col 58% in attacco, ma soprattutto u n tie-break (vinto da Modena 15-5) di fatto irreale. Per il russo sono arrivati 11 punti sui 15 totali e una micidiale serie al servizio condita da 6 ace su 9 esecuzioni totali. Per darvi un’idea, Sanguinetti e Rinaldi non sono riusciti a effettuare il loro servizio, nel set decisivo, che si è concluso con quattro rotazioni completate su sei. Nel complesso comunque, per Giuliani, buone indicazioni: da Sapozhkov, senza dubbi, dalla ricezione nel suo complesso che si è giovata del ritorno a pieno ritmo di Filippo Federici, da Vlad Davyskiba, sempre più leader e anche da Bruno Rezende, cui è stato assegnato il titolo di mvp della manifestazione, condiviso dal capitano brasiliano con lo stesso Sapozhkov. E poi indicazioni di umore e di forza complessiva: Modena ha battuto Padova e Cisterna, che saranno rivali dirette in un play off per il quinto posto nel quale le favorite d’obbligo saranno Piacenza e Civitanova, anche se non è chiaro quali saranno i giocatori a scendere in campo per le due ‘big’ del gironcino di consolazione. È invece abbastanza chiara la formazione che ha in mente Giuliani per il finale di stagione, con Sapozhkov di nuovo titolare e Juantorena destinato alla panchina, così come Stankovic.

I giocatori sono rientrati a Modena ieri, nel giorno di Pasquetta, e torneranno in campo per un match finalmente ufficiale giovedì 4 aprile a Civitanova Marche: sarà subito una grande sfida tra nobili decadute ad aprire le danze nel torneo che assegna l’ultima carta europea della stagione.

Alessandro Trebbi