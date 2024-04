Volley/2 Serie A3 Maschile. Stadium, i playout partono male. Netta sconfitta a San Lazzaro

bologna

3

stadium

0

(25/17 25/21 25/21)

GEETIT PALLAVOLO BOLOGNA: Sacripanti 15, Giampietri 8, Listanskis 10, Maletti 8, Aprila 4, Sitti 1, Brunetti (L1), Ronchi, Minelli 1, Omaggi, Baciocco 3, Imperato (L2), Bernardis, Serenari; all.: Guarnieri.

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti, Rustichelli R. 4, Albergati 15, Nasari 8, Bombardi 5, Quartarone 2, Scarpi (L1), Bevilacqua 9, Capua, n.e. Gozzi, Rustichelli M. (L2), Schincaglia, Scaglioni; all.: Mescoli.

Arbitri: Sessolo Maurina (Fontanelle/TV) – Fontini (PI).

Note: Durata set 25’ 28’ 27’ per un totale di 80’; Bologna 48 su 75 (B.S. 9, Vinc. 1, Muri 8, E.P. 7); Stadium 43 su 59 (B.S. 14, Vinc. 2, Muri 4, E.P. 13).

Non basta il tifo commovente degli oltre 250 tifosi venuti da a San Lazzaro da Mirandola, per provare a sognare: la Stadium offre anche nei playout una prova opaca in parecchi fondamentali, e va incontro ad una severa sconfitta che la mette subito in difficoltà in questa serie, dove ora deve vincere in casa domenica, e soprattutto in trasferta tra otto giorni, per provare a mantenere la categoria.

Va detto, però, che se la Stadium giocherà in questo modo anche i prossimi impegni, questi playout sono destinati a durare poco: inesistenti a muro, spreconi spesso nei momenti sbagliati della gara, poco lucidi nelle conclusioni, i gialloblù sono stati una facile preda per un Bologna ordinato, ma non certo imbattibile. La missione per salvarsi parte dunque nel peggiore dei modi.

Riccardo Cavazzoni