Voolley In Serie C interrotta la striscia negativa. Massa Carrara, primo acuto a Cecina. Cei: "C’è da lavorare» La Pallavolo Massa Carrara torna alla vittoria contro la Pallavolo Cascina, senza concedere neppure un set. Il sestetto apuano aggancia a quota 6 punti in classifica il Cus Pisa. La squadra di Serie D non riesce a vincere contro la nuova capolista Pallavolo Rosignano.