Vp Canniccia Corsa inarrestabile. L’Upc Sdh È un rullo compressore

Due schiacciasassi. Vp Canniccia e Upc Sdh continuano la loro corsa inarrestabile nei campionati nazionali: per la settima volta di fila, hanno vinto entrambe. E le rispettive classifiche ne risentono positivamente.

Serie B. Nel girone F del campionato maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese ha infilato la settima vittoria di fila, con l’ultimo ko datato 17 febbraio contro Grosseto. In proiezione, mantenendo la media punti registrata dopo il rientro in panchina di Sansonetti, i biancoblù sarebbero a lottare per il podio. L’ultimo successo è arrivato contro il Tomei Livorno: nella città labronica, l’Upc Sdh ha vinto con merito senza lasciare spazio di manovra agli avversari, 0-3 (21-25, 19-25, 17-25) e altro fieno in cascina per difendere il quinto posto. Classifica: Comcavi 56, Toscanagarden 53, Invicta Grosseto 47, Ecosantagata 45, Upc Sdh 41, Jumboffice 37, Lupi Santa Croce 35, Lupi Pontedera 34, Anguillara 33, Intalchimici 30, Prato 25, Tomei Livorno 22, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Continua a vincere il Vp Canniccia, che da matricola si sta regalando una volata da fuochi d’artificio nel girone G. Dopo aver preso le misure alla nuova realtà, con 4 sconfitte subìte nelle prime 10 partite, le seravezzine hanno ingranato la quarta marcia, mettendo in fila una serie (aperta) di 12 vittorie consecutive che, partita dopo partita, hanno permesso di risalire la china fino al primo posto. A quattro giornate dal termine, ormai per la vittoria del girone è corsa a due tra il Vp Canniccia e Prato che – meraviglie della sceneggiatura di questo campionato – si scontreranno proprio all’ultima giornata. Nel frattempo, la squadra di Stefanini ha espugnato Fossato di Vico: 1-3 il punteggio finale (21-25, 18-25, 25-22, 17-25). Classifica: Vp Canniccia 51, Ariete Prato 50, Arezzo 44, Rinascita 42, Interclays 40, Wimore 37, Magione 37, Omac Active 35, Marsciano 26, Trestina 26, Calenzano 23, Fenice 20, Scandicci 17, Fossato 14.

Serie C. Secondo successo di fila per l’Oasi, che in trasferta si è imposta sul fanalino di coda Peccioli in tre set: 0-3 (20-25, 18-25, 21-25). Classifica: Porcari 49, Casciavola 40, Livorno 37, Pescia 37, Oasi 30, Cecina 30, Cascina 27, Follonica 24, Donoratico 21, Massa 11, Peccioli 9.

Serie D. Triplice sconfitta per la pattuglia versiliese in serie D. Nel girone C femminile, la Jenco è stata battuta 1-3 in casa dalla capolista Migliarino (22-25, 20-25, 26-24, 22-25), mentre l’Oasi ha perso 3-0 a Santa Croce (25-17, 25-13, 25-20). Classifica: Migliarino 55, Lupi Santa Croce 53, Riotorto 49, Calci 48, Sei Rose 39, Jenco 34, Lunigiana 30, Grosseto 27, Livorno 27, Capannoli 24, Casciavola 23, Aglianese 23, Orsaro 21, Oasi 9. Nel girone B maschile, il Camaiore ha perso 3-0 a Rosignano (25-21, 25-19, 25-20). Classifica: Invicta 43, Migliarino 42, Rosignano 37, Cascine 32, Borgo Rosso 31, Santa Croce 27, Massa-Carrara 22, Camaiore 16, Pescia 14, Calci 6.

DanMan