Vp Canniccia, il sogno promozione va avanti. L’andata dei playoff sorride alle seravezzine

Il Vp Canniccia continua a sognare. E non ha alcuna intenzione di svegliarsi. Dopo il passo falso nell’ultima giornata della regular season in quel di Prato – ma la partita era ininfluente ai fini della classifica, visto che le seravezzine hanno conquistato il girone con una giornata d’anticipo – la squadra di Stefanini si è presentata a Terracina per la gara d’andata dei playoff, e al termine di una battaglia durata oltre due ore ha espugnato il PalaCarucci dimostrando cuore e grinta da vendere, oltre alla solita qualità.

La partenza è tutta per le padrone di casa, che nel primo set infilano un parziale di 4-0 che il Vp Canniccia riesce a ricucire lentamente, arrivando al pareggio a quota 13. Terracina però non si fa impressionare e riprende subito il comando delle operazioni, mettendo in cascina un nuovo margine di vantaggio sul 19-16. Sul 24-20, un indomito Vp Canniccia riesce ad annullare due set point, prima di soccombere 25-22.

Il set di vantaggio di Terracina non spaventa però la coriacea formazione ospite, che nella seconda frazione inizia a tessere il proprio capolavoro: dopo un avvio di frazione a tinte biancoblù, Terracina mette la freccia e si porta avanti addirittura 15-11. Stefanini chiama il time out e il Vp Canniccia si scuote, mettendo in campo un parziale mostruoso di 12-3 prima di chiudere 20-25. A questo punto, è il turno di Terracina di far vedere di che pasta è fatta. La partenza delle padrone di casa nel terzo set è fulminante con un nuovo 4-0, parziale decisivo visto che il Vp Canniccia, pur provandoci, non riesce mai a ricucire il gap maturato all’alba della frazione che si chiude 25-21, regalando un nuovo vantaggio alle padrone di casa. Si va al quarto set che vede le versiliesi più in palla nelle battute iniziali. Il Vp Canniccia cresce un punto dopo l’altro e sul 6-10 ‘restituisce’ un filotto di quattro punti di fila che indirizza il set: dal 6-14 il Terracina non si scuote più, con il Vp Canniccia che la rimette in parità chiudendo 14-25.

La partita va dunque al tie break, che a differenza dei quattro set di battaglia precedenti è un vero e proprio monologo del Vp Canniccia: partenza a razzo e grinta da vendere per le ragazze di Stefanini, che chiudono addirittura 6-15 e dunque espugnano la cittadina laziale, in attesa del ritorno al PalaGreco.

DanMan