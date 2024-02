Vtb, adesso la salvezza appare più vicina. Coach Alberti: "Non abbiamo ancora finito"

Terza partita sulla panchina della Fcredil Vtb e squadra per la terza volta a punti. Di più: a Melendugno arriva un colpaccio in chiave salvezza da parte della squadra che corre per mantenere la serie A2, conquistata solo un anno fa. Vittoria per 3-1, in rimonta, al cospetto di una squadra che vantava in regia niente meno che Valeria Caracuta, palleggiatrice classe 1987 che in carriera ha collezionato due scudetti, due Coppe Italia, 3 supercoppe italiane, una Coppa Cev e che è stata nel giro della nazionale. "Successo fondamentale, ma non decisivo. Dobbiamo fare ancora molta strada. Ma il percorso è quello giusto", spiega Gianluca Alberti, il direttore tecnico del Vtb, che ha ereditato la panchina dopo le dimissioni di coach Andrea Zappaterra.

Alberti, Bologna sale al quarto posto della classifica della Pool Salvezza.

"Abbiamo ottenuto 3 punti importanti, fondamentali. Ma niente è ancora scritto. Data la formula del campionato, noi giocheremo contro le squadre del girone B, e quelle del girone B contro quelle del girone A: il che significa che le squadre del girone B come Melendugno (quinta e prima delle salve) deve affrontare due volte Pescara, che ha un punto e ha liberato giocatrici e ha 6 punti garantiti. Olbia, che affronteremo nel prossimo turno, deve giocarci al ritorno ed è come se avesse già tre punti in cassaforte".

Olbia, prima delle retrocesse, ha tre punti in meno di voi. Arriverà nel fine settimana a Budrio.

"Partita fondamentale. Sarà una partita che pesa doppio, come lo è stata la trasferta di Lecce con Melendugno".

Partita vinta 3-1 in rimonta.

"Eravamo sotto 1-0 e 14-7. Ma le ragazze sono state brave a stare sempre lì, sul pezzo, anche nei momenti di sofferenza. Sapevamo che la squadra salentina è squadra di alti e bassi, vinceva 2-0 a Soverato e ha perso 3-2, solo per fare un esempio. Faccio i complimenti alle ragazze, che sono rimaste sul pezzo e hanno avuto la forza di cambiare l’inerzia e portare a casa punti fondamentali. Se arriveremo all’obiettivo salvezza, guardandoci alle spalle questo potrebbe risultare una chiave di volta decisiva".

Decisivi anche gli innesti di Tellaroli, 21 punti, e del secondo libero Taiani.

"E’ un concetto che ho già espresso: in questa squadra abbiamo bisogno di tutte e non possiamo permetterci di pensare chi debba convivere con il peso di portarsi la squadra sulle spalle e non sbagliare mai. Tellaroli e Taiani si allenano al massimo, c’è stato bisogno di loro e hanno risposto presente. Brave loro, merito dei loro sforzi. Questo deve essere una squadra".

Domenica, ore 17, al PalaMarani, arriva Olbia.

"Altro scontro direttissimo, bello da giocare e da vincere per non complicare il percorso salvezza".