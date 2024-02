Vtb, inizia l’era Alberti. "Vogliamo la salvezza. Cerchiamola insieme»

Non fa giri di parole, il nuovo tecnico della Fcredil Bologna, Gianluca Alberti: "Ci attende una gara molto importante, forse la più importante".

Il tutto dopo la settimana più difficile vissuta dal Volley Team Bologna. A inizio settimana sono arrivate le dimissioni irrevocabili del tecnico Andrea Zappaterra, che ha deciso di concludere il percorso alla guida della squadra dopo due anni e mezzo, iniziato in B2 e concluso dopo una promozione in serie A2 e la conquista della Coppa Italia di serie B1 femminile.

Alle 17, al PalaMarani di Budrio, arriva la Cbl Costa Volpino, che Bologna sfidò proprio nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione per un match da dentro fuori in chiave salvezza: match da non sbagliare, valido per la seconda giornata della Pool Salvezza.

"Costa è terzultima, a 13 punti e ha già giocato con il fanalino di coda Pescara: dovesse vincere si rilancerebbe in chiave salvezza, ma dovessimo batterla la taglieremmo probabilmente fuori dalla corsa salvezza e faremmo un bel passo avanti verso il nostro obiettivo. E’ un match molto importante", va dritto al punto Alberti, direttore tecnico Vtb che su richiesta di patron Sabbioni ha deciso di raccogliere l’eredità di Zappaterra.

Ovviamente, conterà in primis la risposta che Fiore e compagne riusciranno a dare in primis sul piano emotivo dopo la scossa arrivata in settimana: "E’ vero – spiega Alberti –, ma conterà anche la tecnica. Dovremo dimostrare cuore e carattere. Inutile fare finta di niente, non è stata e non poteva essere una settimana come le altre. Ma le ragazze hanno reagito alla grande, in settimana hanno lavorato molto bene e ora dobbiamo cercare di concentrarci unicamente sull’obiettivo sportivo. Abbiamo una salvezza da conquistare. In questo momento c’è poco di cui parlare e ancora molto lavoro da fare in palestra ed è su quello che dobbiamo mantenere il focus".

Sarà giornata cruciale. "Anche perché poi ci aspetteranno tre trasferte consecutive".

Insomma, Costa Volpino è match da vincere quasi a tutti i costi, considerato che la giornata propone anche le sfide tra Olbia e Soverato, prime inseguitrici di una Bologna quinta e prima delle squadre attualmente salve, mentre Lecco non dovrebbe avere problemi a passare a Pescara, fanalino di coda con un punto che ha salutato anche l’opposta, mossa dal sapore di un club che ha già alzato bandiera bianca.

Le altre gare: Pescara-Lecco, Melendugno-Millenium Brescia, Hermaea Olbia-Soverato, Altafratte Padova-Offanengo.

La classifica: Millenium Brescia 29; Offanengo 26; Melendugno, Lecco, Vtb Fcredil Bologna 19; Soverato 17; Hermaea Olbia 15; Cbl Costa Volpino 13; Altafratte Padova 11; Pescara.