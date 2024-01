Vtb, inizia lo sprint per la salvezza. Sabbioni: "Ora ci faremo valere"

Chiusa la stagione regolare con il ko di Soverato, in casa Fcredil Vtb Bologna è tempo di un primo bilancio: "Assolutamente positivo", scolpisce il presidente Roberto Sabbioni. "Sapevamo di dovere lottare per salvarci, dopo la promozione dalla serie B e un mercato al quale ci siamo affacciati per ultimi, per questione tempistiche, al termine dei playoff. Siamo in corsa, nei valori attesi. E ora dobbiamo rimboccarci le maniche in vista della Pool Retrocessione"". Parola del presidente rossoblù Roberto Sabbioni, che esprime concetti corroborati dai numeri. Alla Poule Retrocessione che inizierà domenica, la Fcredil si affaccia da terza in classifica, frutto dei 19 punti conquistati in stagione regolare, dietro solo a Brescia, Offanengo, la squadra contro cui, in trasferta, Bologna inizierà la domenica la seconda parte di campionato. Retrocederanno le ultime cinque e Fiore e compagne hanno attualmente 4 punti di vantaggio Soverato e Olbia, in zona rossa con 15 punti. "Se ho un rammarico è che forse qualche punticino in più avremmo potuto conquistarlo. Le prime quattro classificate nel nostro girone, nella stagione regolare sono le quattro squadre che si giocheranno la Coppa Italia di A2, segno che portare via punti alle prime da noi è stato praticamente impossibile al contrario di quanto accaduto nell’altro girone, più equilibrato. Ma le ragazze hanno fatto quello che dovevano e potevano e hanno la nostra più completa fiducia".

Infatti Bologna non è tornata sul mercato, al contrario di quanto accaduto a Lecco, Soverato, Costa Volpino, fatto che rappresenta un’incognita in vista dell’inizio della Pool Retrocessione: "Credo nel nostro gruppo, sempre pronto a lottare, che non molla mai. Sarà fondamentale riuscire a iniziare bene in casa con Costa Volpino il 3 marzo a Budrio e riuscire a battere Melendugno, Lecco e Olbia. Per come è messa la classifica, 4-5 vittorie potrebbero bastarci. Penso dipenda da noi, anche perché da questa settimana torniamo al completo, cosa che non accadeva da Natale. Sarà fondamentale essere al massimo in questa fase per coronare il nostro percorso".

Domenica si parte a Offanengo, poi match casalingo (ore 17 a Budrio) con Costa Volpino, due trasferte in fila a Lecco e Melendugno prima di tornare al PalaMarani con Olbia (3 marzo alle 17) e Offanengo (il 9 alle 17). Infine, trasferta a Costa Volpino, prima di tornare a Budrio con Lecco (24 marzo) e Melendugno (il 30), per chiudere a Olbia il 7 aprile.

La classifica (Pool Salvezza): Valsabbina Millenium Brescia 26; Trasporti Bressan Offanengo 23; Vtb Fcredil Bologna, Narconon Volley Melendugno 19; Orocash Picco Lecco 16; Volley Soverato, Volley Hermaea Olbia 15; Nuvolì Altafratte Padova 11; Pallavolo Cbl Costa Volpino 10; Sirdeco Volley Pescara 1.