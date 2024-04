Vtb, prove Generali di ripartenza. Nuovo tecnico e rivoluzione in rosa

Dopo la retrocessione in B1 femminile, il Volley Team Bologna prova a voltare pagina. La prima mossa è la nomina di un nuovo general manager e direttore sportivo, che possa tirare le fila del mercato e tenere i rapporti tra società, squadra e allenatore: sarà Marco Generali, nelle ultime due stagioni vice allenatore, promosso in questa duplice veste. In panchina non siederà più, chiaro indizio di come una delle prime mosse per disegnare il futuro sarà la ricerca di un nuovo tecnico, con Gianluca Alberti che tornerà alla sua carica di direttore tecnico.

Possibile il ritorno di Guidetti, nell’ultima stagione retrocesso a sua volta con Soverato. Ma ci sono stati contatti anche Turrini, che però attualmente alla Fatro Ozzano e andrebbe aspettato per circa un mese, con il rischio di perdere tempo prezioso sul mercato. Generali dovrà fare tesoro dell’ultima esperienza con Zappaterra: il tecnico rassegnò le dimissioni in seguito a un confronto acceso con alcuni elementi dello spogliatoio. Chiese l’intervento della società, che però non arrivò: da lì le dimissioni. Da lì il crollo verticale di una squadra che si era presentata alla Pool Salvezza terza con 5 punti di margine sulla zona retrocessione, lasciata con 2 punti di margine e crollata a sesto posto a 5 punti dalla salvezza, perdendo all’ultima giornata lo scontro diretto con Olbia. Generali avrà quindi il compito di essere riferimento tra spogliatoio, nuovo tecnico e dirigenza, proprio per evitare il ripetersi di cortocircuiti deleteri. Avrà pure in mano il budget per il mercato.

Ai saluti la capitana Emanuela Fiore e la chiacciatrice Lotti, che non ha dato l’apporto atteso. Da capire anche la situazione di Tellaroli, opposta Bresciana tra le note liete: ha un’opzione per la prossima stagione, ma si attende un confronto per capire se intenda rimanere o se abbia offerte di livello più alta. Nel caso non sarà trattenuta: bisognerà capire anche se Tellaroli chieda garanzie su serie A o B per la prossima stagione. Perché l’intenzione del Consiglio del club si è imposto sul parere contrario del presidente di rifare la serie A e ha dato mandato alla dirigenza di allestire la nuova squadra per poi valutare se questa, in caso venisse offerto il ripescaggio, sia all’altezza o meno. Intanto si preparano offerte di rinnovo per il libero Laporta e Ristori, si valutano le posizioni di Saccani, Rossi e Neriotti, che a loro volta avranno mercato e penseranno al da farsi mettendo sul piatto della bilancia le proposte ritenute più interessanti. La Vtb dovrebbe comunque puntare su Bongiovanni, schiacciatrice classe 2004 lanciata in questa stagione e su alcune ragazze in uscita dalla B2 e dal settore giovanile. Da valutare anche la centrale Rita Pavani, protagonista della promozione due anni, che rientrerà dal prestito a Ozzano.