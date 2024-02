Vtb, serve un’impresa. Tellaroli schiaccia la paura: "Lo spirito è quello giusto»

Serve un’impresa per tentare la fuga verso la salvezza, serve un colpo esterno per evitare la futura condanna di non potere sbagliare mai in casa. La Fcredil Bologna sarà di scena alle 17 (diretta web su volleyball tv) nell’ennesimo scontro diretto salvezza, valido per la terza giornata della Pool Salvezza del campionato di A2 femminile.

Le rossoblù si sono scrollate di dosso il peso di due sconfitte consecutive, con Soverato e Offanengo, a cavallo tra la fine della stagione regolare e l’inizio della seconda parte. Soprattutto, grazie al successo per 3-2 su Costa Volpino, si sono scrollate di dosso il peso di una settimana caratterizzata dalle dimissioni di coach Andrea Zappattera. Buona la prima per Gianluca Alberti in panchina, tra luci e ombre.

Perché Bologna ha sì vinto 3-2, ma avanti 2-1, 10-3 e 19-14, si è fatta recuperare buttando un punto. Non era scontato ritrovare il filo, ma all’interno della Pool Salvezza ogni punto vale doppio. A maggior ragione con Lecco, terzo, con una lunghezza di margine su Bologna, che a propria volta ne ha due di vantaggio su Soverato, sesta e prima delle retrocesse. Soverato ospiterà la seconda Offanengo: Bologna deve quindi vincere e sperare nel ko di Soverato per tentare un deciso allungo in chiave salvezza.

"Ci aspetta una trasferta e una partita importante, come tutte quelle che affronteremo durante questa Pool Salvezza. La Orocash Picco Lecco è un’ottima squadra che più volte ha dimostrato di potersela giocare anche con le grandi, nella prima parte di stagione. Stiamo preparando al meglio la settimana sia dal punto di vista tecnico che tattico ma oltre questo ci serviranno sicuramente il giusto spirito e grinta".

A parlare è Nicole Tellaroli, opposta di riserva della Fcredil Vtb, ma decisiva nel match con Costa Volpino, subentrando a Fiore nel quinto set per piazzare 4 punti nella volata finale decisiva. Spera di avere una chance, Tellaroli. Spera soprattutto in un colpo esterno salvezza.

"Sono felice di aver risposto presente quando sono stata chiamata in causa e di avere aiutato la squadra a raggiungere la vittoria: mi impegno ogni giorno in palestra proprio per questo, per portare qualità durante gli allenamenti e farmi trovare sempre pronta quando occorre. L’atteggiamento è fondamentale".

E lo sarà anche questo pomeriggio a Lecco per i destini della stagione Vtb.

Le altre gare: Millenium Brescia-Costa Volpino, Pescara-Hermaea Olbia, Altafratte Padova, Melendugno, Soverato-Offanengo.

La classifica: Millenium Brescia 32; Offanengo 27; Lecco 22; Vtb Fcredil Bologna 21; Melendugno 20; Soverato 19; Hermaea Olbia 16; Costa Volpino 14; Altafratte Padova 13; Pescara 1.