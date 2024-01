Vtb, servono punti salvezza . Lotti: "Sarà un’altra battaglia"

Si chiude la stagione regolare del campionato di A2 femminile di volley e per la Fcredil è attesa da un appuntamento tutt’altro che banale: la trasferta di Soverato, in programma alle 17 (diretta sul portale volleyball tv).

In palio ci sono punti pesanti: non tanto per la classifica attuale, che vede Bologna certa del quartultimo posto, proprio davanti a Soverato, quanto per la Poule Retrocessione che scatterà il prossimo weekend.

Le squadre si porteranno dietro i punti della stagione regolare e attualmente Bologna sarebbe terza (nell’ipotetica classifica della Poule Retrocessione), quindi salva, in vista del torneo che la vedrà incrociare le ultime 5 squadre del girone B, con tre punti di margine su Lecco, che sarebbe la prima delle retrocesse.

A Soverato ci sarà la possibilità di cogliere punti importanti per presentarsi alla corsa salvezza con ulteriori punti di vantaggio o, viceversa, di perdere terreno. Di certo c’è "Che a Soverato sarà un’altra battaglia", racconta la schiacciatrice rossoblù Silvia Lotti, tra le giocatrici più in crescita dell’ultimo periodo e più decisive, insieme con la capitana Fiore e alla centrale Tresoldi. Lotti sarà anche ex di turno, in quel di Soverato.

"Conosco bene quel palazzetto e il calore del pubblico di Soverato che è sempre stato molto forte. Dovremo essere brave a rimanere concentrate sul nostro gioco".

Poi sarà tempo di tirare le somme sulla stagione regolare e pensare alla poule retrocessione.

"Sapevamo sarebbe stato un campionato tosto con battaglie tutte le domeniche. Vogliamo mantenere salda la categoria e stiamo lavorando per questo. La Poulle sarà dura, ma abbiamo dimostrato con il percorso fatto fin qui che dipende molto da noi. Dobbiamo rimanere focalizzate sul nostro gioco, allenarci e giocare in modo concentrato ed essere ordinate sulle cose semplici. Se facciamo questo e abbiamo dimostrato di saperlo fare, alla fine, sono certa che saremmo tutti soddisfatti di come andranno le cose".

Le altre gare: Tecnoteam Albese Volley Como-Bartoccini Fortinfissi Perugia, Valsabbina Millenium Brescia-Cda Volley Talmassons, Città di Messina-Futura Giovani Busto Arsizio, Sirdeco Volley Pescara-Nuvolì Altafratte Padova.

La classifica: Bartoccini Fortinfissi Perugia 46; Futura Giovani Busto Arsizio 44; Città di Messina 38; Cda Volley Talmassons 34; Tecnoteam Albese Volley Como 30; Valsabbina Millenium Brescia 23; Vtb Fcredil Bologna 19; Volley Soverato 12; Nuvolì Altafratte Padova 8; Sirdeco Volley Pescara 1.