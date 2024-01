Vtb, una trasferta e tanti rimpianti. Quante occasioni nel secondo set

Volley Soverato

3

Fcredil Bologna

1

(25-15, 25-23, 22-25, 25-20)

VOLLEY SOVERATO: Buffo 15, Romanin 4, Guzin 4, Zuliani 12, Frangipane 20, Barbazeni 16, Vittorio (L); Orlandi. Non entrate: Coccoli, Tolotti. All. Guidetti.

FCREDIL BOLOGNA: Ristori 10, Fiore 15, Lotti 15, Tresoldi 10, Neriotti 3, Saccani 2, Laporta (L1); Bongiovanni 1, Rossi 1, Tellaroli 2, Bovolo 1, Taiani (L2). Non entrata: Del Federico. All. Zappaterra.

Arbitri: Spinnicchia e Stancati.

SOVERATO (Catanzaro)

Sconfitta con rimpianti. La Fcredil Bologna chiude la stagione regolare del campionato di A2 femminile con un ko a Soverato, interrompendo la striscia di due vittorie consecutive.

Peccato, perché le rossoblù gettano alle ortiche un netto vantaggio nel secondo set (4-9 e 13-17), perso 25-23, e una rimonta generosa nel quarto (da 9-4 a 19-19 con ace di Tellaroli). Finisce 3-1 per le calabresi e il finale sarebbe potuto essere diverso: almeno un punto Bologna lo getta all’aria, con Lotti che fatica a entrare in partita nei primi due set, mentre Fiore cala alla distanza nel quarto dopo essere stata la principale trascinatrice di Bologna in precedenza.

E’ lei a chiudere il terzo set e tentare una rimonta che passa dai miglioramenti in ricezione e dalla possibilità di Saccani di chiamare in causa le centrali: più Tresoldi di Neriotti. Finisce la stagione con un ko che a male.

Quartultima era e quartultima rimane, Bologna, che però si porterà dietro i punti messi in cascina nella poule retrocessione: vincendo a Soverato avrebbe alzato le proprie possibilità di salvezza e abbassato quelle delle calabresi, che peraltro stanno chiudendo gli acquisti della palleggiatrice Emma Malinov e dell’opposta portoricana Alcantara, da schierare nella seconda fase.

Bologna partirà da una classifica che inizierà la seconda fase partendo da posizione di salvezza, segno che quello che doveva fare l’ha fatto: ma dovrà ripartire quasi da zero, con poco vantaggio. La salvezza sarà da conquistare a partire dalla trasferta di Offanengo in programma domenica e dal match con Costa Volpino del 4 febbraio, della Poule, dove la Fcredil affronterà le ultime 5 del girone B.

Le altre gare: Albese Como-Perugia 0-3, Millenium Brescia-Talmassons 3-0, Messina-Busto Arsizio 3-2, Pescara-Altafratte Padova 1-3.

La classifica: Bartoccini Fortinfissi Perugia 49; Futura Giovani Busto Arsizio 45; Città di Messina 40; Cda Volley Talmassons 34; Tecnoteam Albese Volley Como 30; Valsabbina Millenium Brescia 26; Vtb Fcredil Bologna 19; Volley Soverato 15; Nuvolì Altafratte Padova 11; Sirdeco Volley Pescara 1.

Marcello Giordano