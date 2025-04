Yuasa Battery supera Rana Volley Verona nei Playoff Challenge con Petkovic e Antonov protagonisti

Yuasa Battery 3Rana Volley 1

Yuasa Battery: Zukouski 1, Antonov 15, Cubito, Vecchi (L2), Barbarov, Demyanenko 11, Mattei 6, Comparoni, Petkovic 25, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 10, Marchisio (L1)

Rana Volley Verona: Zingel 1, Cortesia 6, Ewert 5, Dzavoronok, D’Amico (L1), Abaev 2, Keita 27, Chevalier, Sani 6, Jensen, Spirito, Bonisoli (L2), Vitelli 4, Mozic 19, Zanotti. All. Simoni

Arbitri: Clemente - Canessa

Parziali: 16-25 (21’), 25-23 (30’), 25-20 (28’)

Pasqua felice per con la prima vittoria nei Playoff Challenge per la Yuasa Battery Grottazzolina che in rimonta supera Verona. Yuasa in grande spolvero con Petkovic e Antonov sugli scudi, a trascinare una squadra che non ha mai mollato di un centimetro. Primo set che si spacca dopo il turno super al servizio di Keita che scava un solco di cinque lunghezze che va comunque ad allungarsi. Dai nove metri Verona mette in grande difficoltà Grotta tirando sempre molto forte. Difficile per Zhukouski gestire il gioco e Verona allunga con i 7 punti nel parziale di Keita fino al 16-25. Da segnalare l’infortunio di D’Amico, libero di verona a metà parziale: distorsione alla caviglia per lui, sostituito dal 2005 Bonisoli. Secondo set molto diverso dal primo con la Yuasa subito a comandare le operazioni, ritrovando punti dai nove metri (vedi Petkovic che ne piazza due, con 8 punti nel set) e consistenza in attacco dove Antonov sarà protagonista con l’83%. Ma occhio perché Verona rimane incollata e impatta a quota 21 in un parziale che sa regalare ancor amolte emozioni e chiuso 25-23 da Petkovic.

Terzo set ancora Petkovic (Mvp del match) protagonista dai nove metri per il 6-2 iniziale. Grotta gestisce benissimo dai nove metri per tutto l’arco del parziale, tenendo in apprensione e lontano da rete Verona spesso con la salto flot. Marchisio che tiene tutto dietro mentre in attacco Petkovic e Antonov sono delle sentenze per chiudere 25-20.

Partenza sprint per Verona nel quarto che allunga forte in avvio con la Yuasa formato diesel, impattando a quota 13 con Tatarov. Gara che si equilibra ma l’ace di Evert vale il 15-17 e il time out di Grotta. Una battaglia a suon di check e grandi attacchi con la Yuasa che annulla due set point e la porta ai vantaggi dove la chiude uno strepitoso ace al servizio 28-26.