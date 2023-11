Yuasa, conquista la Puglia. Obiettivo tenere la vetta

di Roberto Cruciani

È partita alla volta della Puglia la capolista Yuasa Battery Grottazzolina che oggi alle 18 sarà di scena in casa di Castellana Grotte, terza trasferta in cinque giornate. Occhio però perché a Castellana è sempre difficile giocare ed esprimere la propria pallavolo. "Castellana è una squadra molto giovane – afferma coach Massimiliano Ortenzi – con elementi però già abituati a partite di livello, dal momento che quasi tutti sono stati nel giro della nazionale juniores. Molti di questi ragazzi peraltro sono di loro proprietà, che è un valore aggiunto. Hanno inoltre un opposto straniero come Bermudez che sta facendo bene. E’ una squadra che forse può pagare un pochino in termini di esperienza, ma come tutte le squadre giovani se poi riescono a prendere entusiasmo diventano rognosissime e si fa difficile giocarci contro. Vengono da una vittoria, che comunque dà morale, e tornano a giocare in casa, ci sarà da battagliare come sempre in questo campionato".

Castellana Grotte, dopo la "fusione" tra New Mater e Materdomini Volley, le due principali realtà cittadine di pallavolo maschile, ha letteralmente rivoluzionato il roster rispetto alla passata stagione. Nessun superstite tra gli atleti, uniche eccezioni l’allenatore in seconda Giuseppe Barbone ed il direttore sportivo Bruno De Mori, peraltro vecchia conoscenza grottese: qui giocò nel 2001-2002. Cianciotta, Pol, Balestra, Ceban, Fanizza, Iervolino: ecco i millenials di castellana, tutti nel giro delle nazionali giovanili, a disposizione di coach Simone Cruciani. L’esperienza la portano il libero Battista e appunto l’opposto colombiano Bermudez, 205 centimetri di altezza ed ex compagno di squadra di Breuning a Sora nella stagione 201819. I precedenti sono due e risalgono allo scorso anno, entrambe vinte dalla New Mater. Chiaro l’intento di sovvertire questo score negativo contro Castellana Grotte e la Yuasa scende in Puglia proprio con questa intenzione, oltre che per difendere un primato che sta creando un ottimo entuasismo sulla piazza. Non sarà una gara come le altre per tre giocatori di Grotta che quell’ambiente lo conoscono decisamente molto bene: si tratta di Cattaneo e Marchisio, ex freschissimi avendo giocato con la maglia castellanese nella stagione scorsa e Marco Cubito, in Puglia nell’annata 201920.

Incontro affidato all’arbitro internazionale Antonella Verrascina e a Stefano Chiriatti, già secondo. La gara, al solito, potrà essere seguita in diretta gratuita (previa registrazione) sul canale tematico VBTV di Volleyball World. Sugli altri campi, alle 16, sfida tra Ortona e Lupi Santa Croce. In contemporanea invece Reggio Emilia ospita Porto Viro, mentre Siena gioca con Cantù. Alle 19 ecco Ravenna-Brescia. Gare su cui il Grottazzolina butterà un occhio, vuoi per la classifica, vuoi per l’importanza di questo campionato.