Yuasa sfida Cisterna nei Playoff Challenge dopo l'argento a Dubai

A Cisterna l’ultima trasferta fuori regione della stagione regolare della Yuasa che riparte ancora da lì nell’avventura dei Playoff Challenge oggi alle ore 19. Si torna dunque a giocare gare in Italia dopo la straordinaria parentesi di Dubai, chiusa con un meraviglioso argento. E si torna a farlo contro una squadra decisamente complicata da affrontare come Cisterna, settima nella stagione regolare e bestia nera Yuasa in campionato che ha tolto ai laziali un solo punto su sei disponibili nella doppia sfida. Ai playoff scudetto la squadra guidata da Falasca ha lottato alla grande e dato tanto filo da torcere a Trento, portata fino a gara-4 nella quale ha avuto la meglio su Baranowicz e compagni che hanno tenuto magnificamente il campo. La Yuasa arriva a questa sfida in maniera serena ma con la voglia di onorare al meglio un appuntamento storico, dando anche il meritato spazio anche a chi, sinora, ne ha avuto meno in partita, mostrando però costantemente tutto il proprio valore in allenamento.

Senza Fedrizzi, volato nuovamente a Dubai per il finale di stagione, occasione d’oro per Antonov, Bardarov e Tatarov in banda anche in vista della prossima stagione.

Ex di turno Andrea Mattei che nelle fila laziali ha disputato più stagioni, in un match affidato a al duo arbitrale composto da Serena Salvati e Denis Serafin per una gara disponibile in diretta sulla piattaforma Volleyball Tv. Cisterna ha tutta l’intenzione di dire la sua in campo come sottolineato da Alessandro Fanizza: "Le gare di campionato – ha spiegato Fanizza – contro di loro sono sempre state combattute, ma il nostro obiettivo è quello di iniziare questo nuovo percorso nel migliore dei modi". Assolutamente fiducioso sui mezzi a disposizione della propria squadra Mattia Minnoni, assistant coach della Yuasa Battery Grottazzolina: "Il clima è ottimo, l’esperienza di Dubai oltre a tenerci in allenamento ha amalgamato ancora di più un gruppo già compatto.

"Ora affrontiamo – continua – l’ennesima novità assoluta per noi, i Play Off quinto posto. I ragazzi sono carichi e anche chi sin qui ha avuto meno spazio in partita ora avrà modo di dimostrare le proprie qualità. Con Cisterna sono sempre state partite tirate quest’anno, mi aspetto ancora una volta una battaglia come abbiamo già avuto modo di vivere nelle altre sfide".

In vista delle due gare casalinghe di sabato 19 e mercoledì 23 aprile, rispettivamente contro Verona e Milano, la Yuasa ha voluto venire incontro ai suoi tifosi riducendo il prezzo dei biglietti e proponendo mini abbonamenti. Biglietti disponibili ai seguenti prezzi: curva 12 euro (ridotto 10), tribuna centrale 18 (ridotto 14) e tribuna gold 38 (ridotto 30). Mini abbonamenti a questi prezzi: curva 20 euro (ridotto 15), tribuna centrale 30 (ridotto 20) e tribuna gold 50 (ridotto 35). Dall’8 all’11 aprile prelazione e conferma per i vecchi abbonati, dal 12 al 15 aprile invece vendita aperta a tutti dei soli mini-abbonamenti, senza possibilità di acquisto singolo mentre dal 16 aprile in poi vendita libera anche dei tagliandi per la singola partita.

Roberto Cruciani